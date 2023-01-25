İstanbul'daki kedi düşmanı geri döndü!
İstanbul Küçükçekmece'de site içindeki bina girişinde bekleyen kedi, bina sakini tarafından dakikalarca şiddet gördü. Kediyi darbeden kişi, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.
Küçükçekmece’de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan A.K.’nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren A.K. girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen A.K., kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan A.K. hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sitede bulunan güvenlik kamerası kaydetti.
DHA'nın haberine göre A.K.'nun farklı tarihlerde site bahçesinde yürürken önüne gelen kedilere tekme attığı güvenlik kameralarına yansıdı.
A.K. 2019 yılında da gündeme gelmişti. Bir sitede kedilere baktığı için S.Y.'nın, A.K. tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin şikayette bulunmuştu. A.K. şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.
Açılan davada mahkeme, sanığa “Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, “Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.