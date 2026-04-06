İstanbul'daki kentsel dönüşümde akılalmaz manzara: Sağlam binadan geriye bu kaldı!
İstanbul Avcılar'daki kentsel dönüşüm çalışması sırasında yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki binanın duvarı da çöktü. Duvara monte edilen kombi ve ocak molozların üzerine düşerken, ev sahipleri açıkta kalan duvarları nedeniyle geceyi korku içinde bekliyor.
Olay Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmasına karar verildi.
Bina yıkımı sırasında iş makinesi bitişikteki yine 4 katlı olduğu öğrenilen binanın çatı katındaki merdiven boşluğu duvarıyla aynı kattaki mutfak duvarı yıkıldı.
Duvara monte edilen kombi ile ocak, yıkılan duvarla birlikte beton parçaları üzerine düştü. Kısa süreliğine durdurulan yıkıma bir süre sonra devam edildi.
Alt katta oturan İhsan Yavuz "Kepçe buraları yıkıyordu. Dikkat etmedi. Üst kata vurduğu gibi hepsini indirdi aşağı. Başında kontrol yok zabıta yok. Denetimsiz bir yıkım olarak devam ediyor. Kombi gitti. Kombiyle beraber mutfağın malzemelerini kırdı; doğalgaz borularını kırdı. Belediyeye gittik; müteahhit 'Ben yapacağım' dedi. Yıkımı yapan sonra kayboldu gitti. Şu anda da bekliyoruz. Pazartesi'ye kadar hiçbirşey yapamayız' diyorlar. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz " diye konuştu.