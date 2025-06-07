İstanbul'daki kuyumcu faresi 16 yaşındaki suç makinesi çıktı

Olay, 13 Mayıs'ta İstanbul'un Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Çarşaf giyerek yüzlerini kapatan iki kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcuda 375 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.