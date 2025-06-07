İstanbul'daki kuyumcu faresi 16 yaşındaki suç makinesi çıktı
İstanbul'da çarşaf giyerek müşteri gibi girdikleri kuyumculardan ziynet eşyalarını bakıyormuş gibi yaparak yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın çalan biri 16 yaşındaki 2 kadın şüpheli yakalanırken, 16 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin tam 51 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Olay, 13 Mayıs'ta İstanbul'un Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Çarşaf giyerek yüzlerini kapatan iki kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcuda 375 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.
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İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak başka kuyumculardan da hırsızlık yaptığını belirlendi.
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Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde iki hırsızdan birinin iş yeri sahibini oyaladığını o sırada diğerinin hırsızlık yaptığını belirledi.
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Şüphelilerin aynı yöntemle 5 kuyumcudan hırsızlık yaptıkları, 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.
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