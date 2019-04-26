  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Nisan 2019 14:45

İstanbul'daki Lale Festivali'ne yoğun ilgi

1-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14. Lale Festivali'nde sona yaklaşılırken, lalelerle süslenen Emirgan parkını festivalin son günlerinde binlerce kişi ziyaret ediyor. .

İstanbul'daki Lale Festivali'ne yoğun ilgi

1-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14. Lale Festivali'nde sona yaklaşılırken, lalelerle süslenen Emirgan parkını festivalin son günlerinde binlerce kişi ziyaret ediyor.

1/ 12
İstanbul'daki Lale Festivali'ne yoğun ilgi

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen lale festivali kapsamında şehrin parkları ve meydanlarına yaklaşık 25 milyon lale dikilmişti. Lalelerin açmasıyla birlikte ortaya çıkan görsel şölen vatandaşlardan büyük ilgi görmüştü.

2/ 12
İstanbul'daki Lale Festivali'ne yoğun ilgi

Festivalin son günlerinde havaların da ısınmasıyla bu ilgi gittikçe büyüdü. Bu ilgiden en büyük payı da Emirgan parkı aldı.

3/ 12
İstanbul'daki Lale Festivali'ne yoğun ilgi

Artık lalelerin yavaş yavaş solmaya başladığı bu günlerde Emirgan Parkı her gün binlerce kişiyi ağırlamaya başladı. Gerek otomobilleriyle gerek otobüslerle gelen İstanbul'lular solmayan son lalelerle fotoğraf çektirip ardından piknik yapıyorlar.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM