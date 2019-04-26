İstanbul'daki Lale Festivali'ne yoğun ilgi
1-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14. Lale Festivali'nde sona yaklaşılırken, lalelerle süslenen Emirgan parkını festivalin son günlerinde binlerce kişi ziyaret ediyor. .
1-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14. Lale Festivali'nde sona yaklaşılırken, lalelerle süslenen Emirgan parkını festivalin son günlerinde binlerce kişi ziyaret ediyor.
Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen lale festivali kapsamında şehrin parkları ve meydanlarına yaklaşık 25 milyon lale dikilmişti. Lalelerin açmasıyla birlikte ortaya çıkan görsel şölen vatandaşlardan büyük ilgi görmüştü.
Festivalin son günlerinde havaların da ısınmasıyla bu ilgi gittikçe büyüdü. Bu ilgiden en büyük payı da Emirgan parkı aldı.