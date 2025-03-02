İstanbul'daki lüks villaya düzenlenen operasyon polisi de şoke etti
İstanbul Başakşehir'de mahalledeki uyuşturucu kokusuyla harekete geçen Emniyet güçleri uyuşturucu üretimhanesine çevrilen lüks villaya basın düzenledi. Akılalmaz operasyon saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
Başakşehir Mobil Park polisi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde bulunan bir villadan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğine dair ihbar aldı
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. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, villanın çevresinde yaklaşık 3 gün boyunca çalışma yaptı.
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Çalışmalar kapsamında 3 katlı villanın perdelerinin kapalı olduğu ve içeride hiçbir hareketin olmadığı belirlendi.
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Belirli zamanlarda şüpheli kişilerin eve girdiğinin görülmesi üzerine polis ekipleri villanın içerisi gözle görülemediği için merdivenle baca kısmına çıktı.
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