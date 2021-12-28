İstanbul'daki Osmanlı mezarları yok olmak üzere

Edirnekapı Necatibey Mezarlığı'na gelip hasar gören Osmanlı mezarlarını inceleyen Araştırmacı Yazar Halid Develioğlu, “Burası Osmanlı Devleti'nin en eski mezarlıklarından birisidir. Bu mezarlıkta dönemin alimleri, şeyhleri, hattatları ve şeyhülislamları bulunuyor. Burada Osmanlı Devleti için önemli Dürrizadeler ve Paşmakçızade olarak bilinen ailelerin kabirleri vardır. Bu aileler Osmanlı devleti için alim, kaz asker ve şeyhülislamları yetiştiriyor. Burada Osmanlı Devletine çok önemli katkı sunmuş kişilerin kabirleri vardır. Ne yazık ki bu mezarlıklar defineciler tarafından, bazen de doğal şartlar ile harap olmuştur. Mezar taşları kazılmış yerle bir edilmiştir. Bakımsızlıktan dolayı mezar taşların yeri değişmiş yazılar okunamaz hale gelmiştir. Belki 50 yıl sonra bu mezar taşları yok olup gidecek bizde tarihimizi kaybedeceğiz” ifadelerini kullandı.