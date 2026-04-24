İstanbul'daki sosyal konutlar işte böyle olacak! Örnek binalar havadan görüntülendi

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN GELDİ

500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım 2025'te başladı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi. Projeye en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'dan geldi. 29 Aralık 2025- 10 Nisan 2026 tarihleri arasında 80 ilin kura çekimleri tamamlandı. Bugüne kadar 406 bin 499 hak sahibi belirlendi. Kura takvimi İstanbul ile tamamlanacak. 25 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 14.00'te kura çekim töreni düzenlenecek.

BAKAN KURUM'DAN KURA TÖREN PAYLAŞIMI

Kura çekim törenine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Beklenen gün geldi, Yüzyılın Konut Projesi'nde bu kez ev sahibi İstanbul! 100 bin sosyal konutun kuralarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile çekiyoruzö dedi. İstanbul'da 100 bin yeni yuvanın ev sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri 3 gün sürecek.