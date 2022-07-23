İstanbul'daki tarihi tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninde sürpriz isim!

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya işgal girişiminin ardından dünyanın önemli tahıl merkezlerinden Ukrayna'da sevkiyat krizi yaşandı. Türkiye'nin ara buluculuk yaptığı tahıl sevkiyatı krizinde dünyanın beklediği müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunduğu tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katıldı.