İstanbul'daki tüyler ürperten kesik baş cinayetinden yeni detaylar
İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde parçalara ayrılmış cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona K.'nin cinayet şüphelisi D.A.U.T.’nin ifadesi ortaya çıktı, Şüphelinin genç kadını sırtından 4 kez bıçakladığını, ardından cesedi parçalara ayırıp valize yerleştirdiğini anlattığı öğrenildi.
Olay, 24 Ocak’ta Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, öldürülen kadının sevgilisi olduğu öğrenilen D.A.U.T.’nin cinayeti işlediğini, G.A.K.’nin ise ona yardım ettiğini tespit etti.
Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Gürcistan’a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı’na gittiklerini belirledi. İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Cesede ait diğer parçalar ise aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi.