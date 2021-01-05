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  3. 05 Ocak 2021 09:45

İstanbul'daki uyuşturucu baskınında hareketli dakikalar

İstanbul'da Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Büyükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı baskında ise hareketli dakikalar DHA kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki uyuşturucu baskınında hareketli dakikalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen 38 adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı.

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İstanbul'daki uyuşturucu baskınında hareketli dakikalar

Baskın yapılan adreslerden biri de Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümden dolayı boş olan 3 katlı bir bina oldu. Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, hassas burunlu "Gold" isimli polis köpeği de görev aldı. 

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İstanbul'daki uyuşturucu baskınında hareketli dakikalar

3 katlı binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

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İstanbul'daki uyuşturucu baskınında hareketli dakikalar

Polis ekiplerinin yaptığı arama sırasından polis köpeği Gold, bir miktar bonzai bulurken bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 

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