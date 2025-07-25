İstanbul'daki vahşi cinayette 4 polis ve 1 güvenlik amiri tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da yaşayan hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe T. (22), iddiaya göre sosyal medya üzerinden eski polis memuru C.K. (38) ile tanıştı. Bir süre ilişki yaşayan ikili daha sonra ayrıldı. C.K., genç kızı son kez görüşmek üzere evine çağırdı. Ardından Ayşe T.’dan bir süredir haber alınamadı. Ayşe T.’ın kardeşi E.T., kardeşi için "kayıp" ihbarında bulundu. Ardından polis ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera kayıtlarında Ayşe T.’ın 9 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında C.K.’un evine gittiği tespit edildi.