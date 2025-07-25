İstanbul'daki vahşi cinayette 4 polis ve 1 güvenlik amiri tutuklandı
İstanbul'da vahşi bir cinayete kurban giden Ayşe T.'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri tutuklandı.
İstanbul'da cansız bedeni bir valizin içerisine konularak yolun kenarına atılmış halde bulunan 22 yaşındaki Ayşe T. cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 4 polis memuru ve 1 özel güvenlik amiri ''delil karartma'' şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğince ifadeleri alınan 5 şüpheli, ‘delil karartma’ şüphesiyle tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul’da yaşayan hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe T. (22), iddiaya göre sosyal medya üzerinden eski polis memuru C.K. (38) ile tanıştı. Bir süre ilişki yaşayan ikili daha sonra ayrıldı. C.K., genç kızı son kez görüşmek üzere evine çağırdı. Ardından Ayşe T.’dan bir süredir haber alınamadı. Ayşe T.’ın kardeşi E.T., kardeşi için "kayıp" ihbarında bulundu. Ardından polis ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera kayıtlarında Ayşe T.’ın 9 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında C.K.’un evine gittiği tespit edildi.
11 Temmuz gecesi saat 01.30 sıralarında C.K. ve bir arkadaşının cesedin bulunduğu valizi dışarı çıkardığı belirlendi. İçinde ceset olan valizin 13 Temmuz günü saat 02.00 sıralarında bulunduğu; cesedin yaklaşık 2 gün valiz içinde yol kenarında olduğu iddia edildi.
Devam eden çalışmalarda, 11 Temmuz Cuma günü C.K.’un da aralarında bulunduğu 2 kişinin, ellerindeki bavulu sürükleyerek cesedi araca taşıdığı ve valizi bagaj kısmına kucaklayarak yerleştirdiği belirlendi. C.K. ardından bir benzinlikte durup bagajı açıp cesedi kontrol etti. Sonra da benzinlikte bulunan bir markete girip deodorant alıp üzerine sıktı.