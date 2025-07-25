İstanbul'daki vahşi cinayette 4 polise gözaltı

Devam eden çalışmalarda, 11 Temmuz Cuma günü C.K.’un da aralarında bulunduğu 2 kişinin, ellerindeki bavulu sürükleyerek cesedi araca taşıdığı ve valizi bagaj kısmına kucaklayarak yerleştirdiği belirlendi. C.K. ardından bir benzinlikte durup bagajı açıp cesedi kontrol etti. Sonra da benzinlikte bulunan bir markete girip deodorant alıp üzerine sıktı.

Şüpheliler ardından başka bir araçla buluşarak cesedi o araca aktardılar. C.K.’un, 500 bin lira karşılığında cesedi başka bir araca yüklettiği, bu araçta bulunan 2 kişinin ise cesedi Eyüpsultan’da yol kenarına attığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eski polis memuru C.K.’un yanı sıra ona yardım ettiği değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, C.K.’un cesedin bulunduğu valizi evden çıkardığı ve araca taşıdığı anlar yer aldı.