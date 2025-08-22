İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada
İstanbul Büyükçekmece'de cesedi boş bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu şahsın kaçırıldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde araca binmekte direnen adamın darp edildiği görüldü.
Büyükçekmece ilçesinde polis ekipleri, bir süredir aranan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin cesedini önceki gün Kumburgaz Mahallesi'nde inşaat halindeki bir villanın bahçesine gömülü halde bulmuştu.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Nametullah S.'nin alacak-verecek meselesi nedeniyle C.K. ile yeğenleri M.K. ve N.K. tarafından darp edilerek öldürüldüğü ve ardından C.K.'ya ait boş villanın bahçesine gömüldüğü belirlenmişti.
Cezaevinde tutuklu bulunan C.K., özel izinle savcıya verdiği ifadede N.S.'yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri M.K. ve N.K. ile birlikte villasının olduğu alana gömdüğünü itiraf etmişti.
Afganistanlı N.S'nin kaçırılma anına ilişkin görüntüler oraya çıktı. Görüntülerde N.S.'nin araca 3 kişi tarafından zorla bindirildiği görüldü.