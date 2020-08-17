İstanbul'daki yangında sosyal mesafe unutuldu

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 21 sokakta bulunan üç katlı apartmanın çatı katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar tüm sokağı sardı. Apartman sakinleri kendilerini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi.