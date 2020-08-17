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  3. 17 Ağustos 2020 00:51

İstanbul'daki yangında sosyal mesafe unutuldu

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 21 sokakta bulunan üç katlı apartmanın çatı katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar tüm sokağı sardı. Apartman sakinleri kendilerini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi.

İstanbul'daki yangında sosyal mesafe unutuldu

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 21 sokakta bulunan üç katlı apartmanın çatı katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar tüm sokağı sardı. Apartman sakinleri kendilerini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi.

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İstanbul'daki yangında sosyal mesafe unutuldu

İtfaiye gelene bazı vatandaşlar bahçe hortumuyla alevlere müdahale etti. Bir vatandaşın bahçe hortumuyla yangına müdahalesi sırasında yürekler ağza geldi. Yan apartmanın çatı katındaki balkondan tırmanarak, düşme tehlikesine aldırış etmeden yan binadaki çatıya çıkan kişi, bahçe hortumuyla yangına müdahale etti.

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İstanbul'daki yangında sosyal mesafe unutuldu

Yangın sırasında apartmanda bulunan yaşlı bir kandın da büyük bir korku ve panik yaşadı. Yaşlı kadını komşuları teselli etmeye çalıştı.

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İstanbul'daki yangında sosyal mesafe unutuldu

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR Yangını görüp sokağa dökülen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallını hiçe saydı. Çoğunluğunun maske takmadığı da görülen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymadan meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Polis, sosyal mesafe kuralını uyamayan vatandaşları uyararak, dağıttı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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