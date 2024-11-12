İstanbul'dan büyük kaçış: Akın akın bu şehirlere gidiyorlar

İstanbul’dan kaçanlar ise en çok ilk 5 şehirde yoğunlaşıyor. Gerek yakınlık, gerekse ucuzluk en büyük etken olsa da asıl kaçış deprem riski nedeniyle yaşanıyor. İstanbul’dan göç alan şehirler ise Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa olarak sıralanıyor.