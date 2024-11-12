İstanbul'dan büyük kaçış: Akın akın bu şehirlere gidiyorlar
Artan kiralar, genel yaşam maliyetleri ve deprem riski nedeniyle İstanbul göç vermeye devam ediyor. İstanbullular, yakın illere ya da deprem riskinin az olduğu şehirlere akın ediyor. İşte o iller...
İstanbul’da göç dalgası tersine döndü. Yıllardır iş imkanları nedeniyle avantaj olarak görülüp göç çeken İstanbul şimdilerde göç vermeye başladı.
Kiraların yükselişi, yaşam maliyetlerinin artışı, deprem riski barındırması İstanbul’dan vazgeçenlerin sayısını daha da arttırıyor.
İstanbul’dan kaçanlar ise en çok ilk 5 şehirde yoğunlaşıyor. Gerek yakınlık, gerekse ucuzluk en büyük etken olsa da asıl kaçış deprem riski nedeniyle yaşanıyor. İstanbul’dan göç alan şehirler ise Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa olarak sıralanıyor.
TÜİK verilerine göre 2019-2023 yılları arasında İstanbul’dan göç alan ilk 10 şehir sıralamasında son 4 yıldır Kocaeli ilk sırada yer alıyor. Kocaeli’ni Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa takip ediyor. Uzmanlara göre, vatandaşların bu illeri tercih etmelerinin en önemli sebebi ise İstanbul'a yakın olmaları. Tekirdağ sakin, Kocaeli otoyola yakın, Ankara ise depremden kaçış noktası olduğu gerekçesiyle seçiliyor.
RAPORLARA YANSIDI
4 yıldır listede yer alan Sakarya ve Antalya ise 2023 yılı göç verilerinde yer almazken, İstanbul'un her sene daha fazla göç verdiği raporlara da yansımış durumda.
İstanbul’un aldığı ve verdiği göç bilgilerinde yer alan illerin nüfus yoğunluğu incelendiğinde, megakentten yapılan göç nedeniyle son 3 yıldır nüfus yoğunluğunun düştüğü dikkat çekiyor.