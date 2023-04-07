İstanbul'dan kaçanlar o ilçeye yerleşti! Altyapı alarm veriyor

"EV SAHİBİ SEZONLUK KİRACI İSTİYOR"

Kiralık ya da satılık evin kalmadığı Bodrum’da dikkat çeken bir konu da ev sahiplerinin yıllık yerine sezonluk kiracı tercih etmesi. Şu an fiyatların dengesizliğine işaret eden Serkan Zeki Öztuncay, o nedenle sezonluk kiracıların tercih edildiğini söyledi. Öztuncay, “Yıllık kiralık sayısı o kadar azaldı ki, devletin temmuz ayı için koyduğu yüzde 25 zam sınırı da ev sahiplerini sezonluğa yönlendiriyor. İnsanlar ‘enflasyon belli değil, neden sadece yüzde 25 artışla yetineyim?’ diyor. Böyle olunca da yıllık kiralamaya pek yanaşmıyor buradaki mal sahipleri” diye konuştu.