İstanbul'dan kaçanlar o ilçeye yerleşti! Altyapı alarm veriyor
Deprem korkusu nedeniyle İstanbul'u terk edenlerin yeni adresi Muğla oldu. Kentte satılık ve kiralık ev kalmazken, özellikle Bodrum'da altyapı sorunları yaşanabileceği belirtiliyor.
Marmara'da beklenen büyük deprem nedeniyle İstanbul'dan başlayan göç dalgası, Muğla'da satılık ve kiralık ev bırakmadı. Yazlıklarını birinci ev yapan İstanbullular nedeniyle Bodrum'da, altyapı endişesi başladı.
Dünya Gazetesi'nden Nurdoğan Arslan Ergün'ün haberine göre, İstanbulluların göç ettiği illerden Edirne, Kırklareli gibi iller ön plana çıkmıştı. Ancak İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, şu anda İstanbul’dan en fazla göç alan ili Muğla olarak işaret etti. Muğla-Bodrum yaz sezonunun da yaklaşmasıyla yoğun göç alırken bölgenin sadece İstanbullu değil Rus vatandaşların da ilgi odağı olduğu görülüyor.
"TURİZM BÖLGESİ OLMASI VE GÖÇÜN ARTMASIYLA NÜFUS 1.5-2 MİLYONA ÇIKACAK"
Bütün yaz aylarında Bodrum’un tam kapasite dolduğunu ancak bu yıl talebin çok daha fazla olduğunu vurgulayan Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Serkan Zeki Öztuncay, “Ruslar önceden Alanya-Antalya bölgesini tercih ederdi ama artık Bodrum’a gelmeye başladılar. Çevremize baktığımızda Ruslar’dan yoğun talep olduğu bilgisini alıyoruz. Şimdi bir yandan İstanbul’dan depremden kaçanlar öte yandan Doğu’da yaşanan deprem nedeniyle canını kurtarmak isteyenler buraya olan ilgiyi katladı. Turizm bölgesi olması ve göçün artmasıyla nüfus 1.5-2 milyona çıkacak” diye konuştu. Vatandaşların konutları yıllık kiralamak istediğini ancak yıllık kiraya verecek konut kalmadığını söyleyen Öztuncay, mal sahiplerinin de daha çok sezonluk kiracı tercih ettiğine dikkat çekti.
"EV SAHİBİ SEZONLUK KİRACI İSTİYOR"
Kiralık ya da satılık evin kalmadığı Bodrum’da dikkat çeken bir konu da ev sahiplerinin yıllık yerine sezonluk kiracı tercih etmesi. Şu an fiyatların dengesizliğine işaret eden Serkan Zeki Öztuncay, o nedenle sezonluk kiracıların tercih edildiğini söyledi. Öztuncay, “Yıllık kiralık sayısı o kadar azaldı ki, devletin temmuz ayı için koyduğu yüzde 25 zam sınırı da ev sahiplerini sezonluğa yönlendiriyor. İnsanlar ‘enflasyon belli değil, neden sadece yüzde 25 artışla yetineyim?’ diyor. Böyle olunca da yıllık kiralamaya pek yanaşmıyor buradaki mal sahipleri” diye konuştu.