İstanbul'dan kahreden manzara: Masmavi sular gitti, balıklar çamura saplandı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Bolluca Mavi Göl, "dolgu alanı"na çevrilmesiyle su seviyesi neredeyse tamamen kayboldu. Bir zamanlar masmavi sularında balıkların yüzdüğü gölün son hali kahretti...
Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bolluca Mahallesi sınırlarında bulunan Mavi Göl çevresinde bir süredir dolgu çalışmaları yürütülüyordu.
Çalışmalar kapsamında bölgeye hafriyat toprağı döküldü. Yapılan döküm işlemiyle birlikte gölün su dengesi bozuldu, su seviyesi hızla çekildi.
Suyun yerini alan çamur tabakasında binlerce balık oksijensiz kalarak yaşam mücadelesi verdi.
İşçiler tarafından kaydedilen görüntülerde, balıkların balçık içinde çırpındığı ve su arayışı içinde oldukları görüldü.
