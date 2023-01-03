İstanbullu zehir soluyor! Bu ilçelerde pencere bile açmayın

PARTİKÜL SEVİYELERİ STANDARTLARIN ÜZERİNDE

Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, "Hava kalitesini belli standartlarla beraber tutturmamız gerekiyor. İstanbul’da, megaşehirde, hava kirliliği seviyelerine baktığımızda özellikle partikül seviyeleri standartların çok üzerinde. İstanbul’un pek çok yerinde yılın yarısından fazla bir zaman standartları aşıyor. Esenyurt’ta, Göztepe’de. İstanbul’u da içine alan, Marmaray’ı da hatta Anadolu’yu da içine alana büyük bir yüksek basınç merkezini yaşıyoruz. Bu yüksek basınç alanı sadece Türkiye’yi değil Yunanistan’ı da etkiliyor. Yüksek basıncın hava kalitesinin bozulmasına maalesef bir katkı var. Rüzgar olmayınca da kirleticilerin dağılmasına, yayılması gerçekleşemiyor ve birikmeye yol açıyor" dedi.