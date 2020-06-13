  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Haziran 2020 12:21

İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta Belgrad Ormanı'nda yoğunluk yaşanmış, uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta Belgrad Ormanı'nda yoğunluk yaşanmış, uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

1/ 10
İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda da bazı İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu.

2/ 10
İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti

Ormana gelen piknikçiler sabah saatlerinde çay demleyip kahvaltı yaptı. Çocuklar ise park alanında oynadı.

3/ 10
İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti

Belgrad Ormanı içindeki araç yoğunluğu da dikkat çekti.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM