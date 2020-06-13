İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta Belgrad Ormanı'nda yoğunluk yaşanmış, uzun araç kuyrukları oluşmuştu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta Belgrad Ormanı'nda yoğunluk yaşanmış, uzun araç kuyrukları oluşmuştu.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda da bazı İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu.
Ormana gelen piknikçiler sabah saatlerinde çay demleyip kahvaltı yaptı. Çocuklar ise park alanında oynadı.