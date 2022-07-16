İstanbullular Büyükada'ya akın etti

"ESNAF İÇİN İYİ OLDU"

Paşa Erturhan ise, "Biz alıştık artık bayram tatilini böyle binlerce insanla geçirmeye, çünkü burada yaşıyoruz. Bu durumdan kimi memnun kimi değil. Ama alıştık artık bu kalabalık ve izdihama. Biz de çocuklarla da gezmeye çıktık. Ada insanların kendilerine vakit buldukları zaman gezebilecekleri bir yer. Esnaf para kazandığı için memnun. Burada yaşayanlar pek memnun olmasa da esnaf için iyi oldu diyoruz "diye konuştu. (DHA)