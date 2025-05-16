İstanbullular deprem korkusuyla rotayı 5 ilçeye çevirdi
İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından fay hattına uzak ve zemini sağlam ilçelere talep arttı.
23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçılar paniğe neden oldu. İstanbullular fay hattına uzak ve zemini sağlam ilçelere yönelmeye başladı.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, talebin yön değiştirdiğini şu sözlerle ifade etti: “Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktürk daha ön plana çıkıyor. Başakşehir ve Çekmeköy fiyat avantajı sunuyor.''
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Fiyat-performans açısından öne çıkan bölgeler için Hiçdurmaz, “Bu iki ilçe 5 defa soruluyorsa, buna karşılık güneydeki ilçeler 1 defa soruluyor. Bu eğilimler, emlak piyasasında yeni trendler hakkında önemli sinyaller veriyor” diyerek Başakşehir ve Çekmeköy’e olan ilginin neden arttığını vurguladı.
İLÇE İ̇LÇE ORTALAMA KİRA FİYATLARI
İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin son verilerine göre, şehir genelinde ortalama kira bedeli 26 bin 500 TL’ye ulaştı. Ancak ilçe bazında rakamlar büyük farklılıklar gösteriyor: