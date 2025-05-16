İstanbullular deprem korkusuyla rotayı 5 ilçeye çevirdi

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, talebin yön değiştirdiğini şu sözlerle ifade etti: “Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktürk daha ön plana çıkıyor. Başakşehir ve Çekmeköy fiyat avantajı sunuyor.''

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