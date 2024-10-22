İstanbullular dikkat: 22 ilçede elektrik kesintisi
BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. İşte o ilçeler...
Kaynak: Haber3.com
İstanbul'da 23 Ekim Salı 2024 tarihinde elektrik kesintisi yapılacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan listeye göre, İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak.
İşte 23 Ekim elektrik kesintisi programı:
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