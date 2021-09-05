İstanbullular dikkat: Meteoroloji saat verip uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 5 Eylül verilerine göre Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevreleri için yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık