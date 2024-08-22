İstanbullular dikkat: Metrobüs hattında iki durak kapanacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metrobüs hattındaki Beyaz Yol çalışması nedeniyle Küçükçekmece durağı 24 Ağustos’a, Cennet Mahallesi durağı ise 26 Ağustos’a kadar Beylikdüzü yönünde geçici olarak kullanıma kapalı olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında başlatılan Beyaz Yol çalışması kapsamında, bazı duraklarda hizmet verilemeyecek.
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Avcılar’daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan Beyaz Yol çalışması devam ediyor.
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Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00’den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak.
Zincirlikuyu yönünde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 26 Ağustos pazartesi günü saat 06.00’da tekrar kullanıma açılacak.
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Dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü yönündeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00’da tekrar hizmet vermeye başlayacak.
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