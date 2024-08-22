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İstanbullular dikkat: Metrobüs hattında iki durak kapanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metrobüs hattındaki Beyaz Yol çalışması nedeniyle Küçükçekmece durağı 24 Ağustos’a, Cennet Mahallesi durağı ise 26 Ağustos’a kadar Beylikdüzü yönünde geçici olarak kullanıma kapalı olacak.

İstanbullular dikkat: Metrobüs hattında iki durak kapanacak - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında başlatılan Beyaz Yol çalışması kapsamında, bazı duraklarda hizmet verilemeyecek.

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İstanbullular dikkat: Metrobüs hattında iki durak kapanacak - Resim: 2

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Avcılar’daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan Beyaz Yol çalışması devam ediyor.

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İstanbullular dikkat: Metrobüs hattında iki durak kapanacak - Resim: 3

Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00’den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak.

Zincirlikuyu yönünde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 26 Ağustos pazartesi günü saat 06.00’da tekrar kullanıma açılacak.

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İstanbullular dikkat: Metrobüs hattında iki durak kapanacak - Resim: 4

Dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü yönündeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00’da tekrar hizmet vermeye başlayacak.

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