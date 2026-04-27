İstanbullular dikkat: Taksim metro istasyonu valilik kararıyla kapatıldı

Metro İstanbul, Taksim istasyonu ve F1 Taksim Kabataş Füniküler hattının Valilik kararıyla ikinci duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Yolcular farklı duraklara yönlendirilirken, metro ise Taksim Meydanı durağında durmadan seferlerine devam ediyor. Taksim Meydanı’nda da polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.