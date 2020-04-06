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  3. 06 Nisan 2020 10:16

İstanbullular maske zorunluluğuna uydu

Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşımada maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da vatandaşların kurala uyduğu görüldü.

İstanbullular maske zorunluluğuna uydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında bulunan toplu taşımada maske takma zorunluluğuna vatandaşların uyduğu görüldü.

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İstanbullular maske zorunluluğuna uydu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan İstanbullular maskelerini takarak yolculuk etti.

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İstanbullular maske zorunluluğuna uydu

Maskesi bulunmayan vatandaşlara da metrobüs duraklarının girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından maske verildi.

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İstanbullular maske zorunluluğuna uydu

Görevliler vatandaşlara maskesiz yolculuk edemeyeceğini de belirterek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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