İstanbullular organik ürün için tarlalara akın ediyor

"HİÇBİR ŞEKİLDE KİMYASAL KULLANILMIYOR"

Ailesi ile Büyükçekmece'den tarlaya gelen Selin Aydın, "Ailecek geliyoruz. Yaklaşık 2 senedir geliyoruz biz zaten buraya. Çocuklarımızla, ailemizle, akrabalarımızla geldiğimiz bir yer. Çok eğleniyoruz, çocuklarımız da toprağı tanıyor. Ekimi, ürünleri tanıyor. Çok eğleniyoruz, çok da sağlıklı besleniyoruz çünkü dalından kopartıyoruz. Hiçbir şekilde kimyasal kullanılmıyor, yeni ilaçlama olduğunda bilgisini de veriyorlar. Biz çok memnunuz" dedi.