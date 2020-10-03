İstanbullular organik ürün için tarlalara akın ediyor
İstanbul'da organik sebze ve meyve tüketmek isteyenler köylerdeki tarlalara giderek, dalından kendileri koparttıkları ürünleri satın alıyor. Özellikle hafta sonları tarlalara akın edenler havadan da görüntülendi.
Pandemi döneminde doğal beslenmeye ağırlık verenler İstanbul'da Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beykoz, Şile gibi ilçelerde tarlaların yolunu tutuyor. Özellikle hafta sonları dalından satış yapılan tarlalar dolup taşıyor. O tarlalardan biri de Çatalca Kabakça'da yer alıyor.
Organik sebze tüketmek isteyenler, İstanbul'un her noktasından Kabakça Köyü'ndeki tarlaya gelerek dalından kopardıkları domates, salatalık, biber ve daha pek çok sebze ve meyveyi satın alıyor.
Tarlanın sahipleri ise pandemiden önce yalnızca hafta sonu yaşanan yoğunluğun, artık hafta içinde de olduğunu ifade ediyor. Kabakça'daki tarlaya ailecek sebze toplamaya gelenler oldukça memnun.
"HİÇBİR ŞEKİLDE KİMYASAL KULLANILMIYOR"
Ailesi ile Büyükçekmece'den tarlaya gelen Selin Aydın, "Ailecek geliyoruz. Yaklaşık 2 senedir geliyoruz biz zaten buraya. Çocuklarımızla, ailemizle, akrabalarımızla geldiğimiz bir yer. Çok eğleniyoruz, çocuklarımız da toprağı tanıyor. Ekimi, ürünleri tanıyor. Çok eğleniyoruz, çok da sağlıklı besleniyoruz çünkü dalından kopartıyoruz. Hiçbir şekilde kimyasal kullanılmıyor, yeni ilaçlama olduğunda bilgisini de veriyorlar. Biz çok memnunuz" dedi.