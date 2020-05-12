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  3. 12 Mayıs 2020 00:37

İstanbullular parklardan vazgeçemiyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yasak olmasına rağmen vatandaşlar parklardan vazgeçmiyor. Akşam saatlerinde Maçka Demokrasi Parkı'na akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak spor ve yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti.

İstanbullular parklardan vazgeçemiyor

Koronavirüsün ülkemizde de görünmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, sahil, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapılması yasaklandı. 

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İstanbullular parklardan vazgeçemiyor

Buna rağmen bazı İstanbullular parklardan vazgeçmiyor. 

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İstanbullular parklardan vazgeçemiyor

Yasaklara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, akşam saatlerinde, Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na akın ettiler. 

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İstanbullular parklardan vazgeçemiyor

Havanın güneşli olmasını fırsat bilerek parka gelen bazı vatandaşlar spor ve yürüyüş yaparken, bazıları da bank ve çimenlerde oturmayı tercih etti. 

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