İstanbullular parklardan vazgeçemiyor
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yasak olmasına rağmen vatandaşlar parklardan vazgeçmiyor. Akşam saatlerinde Maçka Demokrasi Parkı'na akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak spor ve yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti.
Koronavirüsün ülkemizde de görünmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, sahil, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapılması yasaklandı.
Yasaklara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, akşam saatlerinde, Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na akın ettiler.