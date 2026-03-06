İstanbullulara hafta sonu uyarısı: Birçok ilçede elektrikler kesilecek!
İstanbul'da enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen bakım ve planlı yatırım çalışmaları hafta sonu da devam edecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) yaptığı duyuruya göre, 7 Mart 2026 Cumartesi günü 17 ilçede elektrik kesintisi yapılacak. 8 Mart 2026 Pazar günü ise Beylikdüzü, Fatih ve Silivri'de bazı mahalle ve sokaklara elektrik verilemeyecek. İşte 7-8 Mart 2026 İstanbul elektrik kesintisi listesi...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
