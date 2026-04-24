İstanbullulara müjde: Hafta sonu bahar geliyor
AKOM verilerine göre İstanbul'da hafta sonu güneşli bir gökyüzü ve 20 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Ancak bu ısınma kalıcı olmayacak. Pazartesi günü rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar düşecek ve yağış geri gelecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan verilere göre, kentte Cumartesi ve Pazar günleri tam bir bahar havası yaşanacak. Gökyüzünün "Az Bulutlu ve Açık" olacağı tahmin edilirken, yağış beklenmiyor.
Hafta sonu sürecek olan sıcak hava dalgası, Pazartesi günü yerini kuzeyli rüzgarlara bırakacak. Rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte termometreler mevsim normallerine gerileyecek.
İstanbulluları önümüzdeki günlerde bekleyen tablo şu şekilde:
24 Nisan Cuma (Bugün): Gündüz 17°C'yi bulan sıcaklığa öğle saatlerinde 1 kg civarı yerel yağış eşlik edebilir.
25-26 Nisan (Hafta Sonu): Gökyüzü açık, hava güneşli. Termometreler 20 dereceyi gösterecek. Yağış ihtimali bulunmuyor.
27 Nisan Pazartesi: Rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Sıcaklık 17°C'ye düşecek. Akşam saatlerinde yağmur geçişleri bekleniyor.
28 Nisan Salı: Haftanın en serin günü. Sıcaklık 15°C'ye kadar gerileyecek.