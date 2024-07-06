İstanbullulara müjde: Yol çalışması erken tamamlandı
İstanbul'da 8 Temmuz'da sonlandırılması planlanan metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması erken bitirildi.
Kaynak: AA
İBB tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü başlatılan Haliç Köprüsü'nün metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması sona erdi.
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı.
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Bu kapsamda 3 Temmuz Çarşamba günü, saat 23.00'te başlayan çalışmayla eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.
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Çalışma süresince trafiğe kapatılan D-100 Karayolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti de saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.
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