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İstanbullulara müjde: Yol çalışması erken tamamlandı

İstanbul'da 8 Temmuz'da sonlandırılması planlanan metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması erken bitirildi.

Kaynak: AA
İstanbullulara müjde: Yol çalışması erken tamamlandı - Resim: 1

İBB tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü başlatılan Haliç Köprüsü'nün metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması sona erdi.

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İstanbullulara müjde: Yol çalışması erken tamamlandı - Resim: 2

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı.

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İstanbullulara müjde: Yol çalışması erken tamamlandı - Resim: 3

Bu kapsamda 3 Temmuz Çarşamba günü, saat 23.00'te başlayan çalışmayla eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.

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İstanbullulara müjde: Yol çalışması erken tamamlandı - Resim: 4

Çalışma süresince trafiğe kapatılan D-100 Karayolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti de saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.

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