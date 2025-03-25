İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, megakente su sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 80'e dayandı.
Kaynak: DHA
İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgasının ardından, günlerce süren kar yağışıyla birlikte baraj doluluk oranlarındaki artış sürüyor.
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İSKİ'nin yaptığı ölçümlerde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 79.85 olarak kayıtlara geçti.
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TEL ÖRGÜLER SULAR ALTINDA KALDI
İstanbul’un barajlarındaki hızlı yükselişten Alilbeyköy Barajı da nasibini aldı.
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Alibeyköy Barajında doluluk oranı yüzde 65.05’e kadar yükseldi. Barajda doluluk oranı geçtiğimiz Ekim ayı içinde yüzde 6.27’ye kadar gerilemişti.
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