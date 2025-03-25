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İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, megakente su sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 80'e dayandı.

Kaynak: DHA
İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu - Resim: 1

İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgasının ardından, günlerce süren kar yağışıyla birlikte baraj doluluk oranlarındaki artış sürüyor. 

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İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu - Resim: 2

İSKİ'nin yaptığı ölçümlerde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 79.85 olarak kayıtlara geçti.

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İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu - Resim: 3

TEL ÖRGÜLER SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul’un barajlarındaki hızlı yükselişten Alilbeyköy Barajı da nasibini aldı. 

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İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu - Resim: 4

Alibeyköy Barajında doluluk oranı yüzde 65.05’e kadar yükseldi. Barajda doluluk oranı geçtiğimiz Ekim ayı içinde yüzde 6.27’ye kadar gerilemişti. 

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