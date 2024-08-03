İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı

ÇEVRE YOLUNUN OLMAMASI ULAŞIMDA SIKINTIYA NEDEN OLUYOR

İstanbul ve Bursa’ya yakınlığı nedeniyle ilçenin tatilciler tarafından tercih edildiğini söyleyen Başkan Karışık, çevre yolunun olmaması nedeniyle Erdek’e bağlı tatil beldelerine ulaşımda güçlük çekildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Erdek, İstanbul'a 2,5 saatte ulaşılacak bir alan. Bursa, Kemalpaşa, Karacabey, İstanbul, Eskişehir, Ankara, bu bölgelerin hepsi Erdek'e geliyor. 28 mahallemiz var Erdek'te. Bunun 5 tanesi de karşıda Paşalimanı Adası’nda. Oraya hizmet getirmek de daha zor oluyor yani adaya ulaşım konusunda. Adada ulaşım sıkıntısı da var şu anda. Çalışan gemiler, o adada bulunan araçları Erdek'e getirmekte götürmekte biraz sıkıntı çekiyorlar. Erdek'in, Kapıdağ'ın komple çevresi 130 kilometre. Tabii bütün bu mahallelere hizmet götürüyorsunuz. Tabii ki sıkıntılar yaşanıyor. Çok yoğunluk var yazın. Yani kalkan gemi, Paşalimanı Adası'nın iskelesi Balıklı, Avşa ve Marmara'ya, 3 yere uğradığı için yetersiz geliyor. İlave gemi gerekiyor. Bizim şu andaki sıkıntımız Erdek'in çevre yolu. Bursa'dan vatandaş 1 saatte geliyor, Erdek’ten Ocaklar’a 1 saatte zor gidiyor. Senelerden beri, imar planlarında onaylı çevre yolumuz var. Fakat bunu bir türlü yaptıramadık. Bir sıkıntımız da Erdek'te bulunan Ro-Ro iskelesi. Daha önce bu iskeleden gemiler çalışmaya başladığında günde 1 gemi kalkıyordu. Şu anda 7-8 gemi kalkıyor. Günde en az 300 tane TIR, Erdek'in içinden geçiyor. Bu Ro-Ro iskelesinin de Erdek'in dışına Edincik altına taşınması lazım. Vatandaşlar bu konuda çok şikayetçi.”