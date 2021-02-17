İstanbulluların kar ile imtihanı! Kayan aracı 11 kişi durdurdu
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Esenyurt ilçesinde kayan aracı durdurmaya çalışan vatandaşlar, kameraya yansıdı.
Esenyurt'ta buzlanma nedeni ile kaymaya başlayan otomobili 11 kişinin durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul yoğun kar yağışının etkisini sürdürüyor. Esenyurt'ta kar yağışı sonrası birçok ana caddede buzlanma yaşandı. Buzlanma nedeni işe sürücüler zor anlar yaşadı. Balık Yolu Caddesi'nde de yaşanan buzlanma nedeni ile bir otomobil kaymaya başladı.