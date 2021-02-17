İstanbulluların kar ile imtihanı! Kayan aracı 11 kişi durdurdu

İstanbul yoğun kar yağışının etkisini sürdürüyor. Esenyurt'ta kar yağışı sonrası birçok ana caddede buzlanma yaşandı. Buzlanma nedeni işe sürücüler zor anlar yaşadı. Balık Yolu Caddesi'nde de yaşanan buzlanma nedeni ile bir otomobil kaymaya başladı.