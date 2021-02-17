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  3. 17 Şubat 2021 12:59

İstanbulluların kar ile imtihanı! Kayan aracı 11 kişi durdurdu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Esenyurt ilçesinde kayan aracı durdurmaya çalışan vatandaşlar, kameraya yansıdı.

İstanbulluların kar ile imtihanı! Kayan aracı 11 kişi durdurdu

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İstanbulluların kar ile imtihanı! Kayan aracı 11 kişi durdurdu

Esenyurt'ta buzlanma nedeni ile kaymaya başlayan otomobili 11 kişinin durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbulluların kar ile imtihanı! Kayan aracı 11 kişi durdurdu

İstanbul yoğun kar yağışının etkisini sürdürüyor. Esenyurt'ta kar yağışı sonrası birçok ana caddede buzlanma yaşandı. Buzlanma nedeni işe sürücüler zor anlar yaşadı. Balık Yolu Caddesi'nde de yaşanan buzlanma nedeni ile bir otomobil kaymaya başladı.

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İstanbulluların kar ile imtihanı! Kayan aracı 11 kişi durdurdu

Kontrolden çıkan otomobili, 11 vatandaş önüne geçerek durdurmayı başardı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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