İstanbullunun kabusu ''örümcek adam'' hırsızlar kamerada

Mahalle sakini Leyla Arman "Burada hırsızlık olayları oluyor. Hırsızlar daha önce üçüncü kata bile girmişlerdi. Camı açık bırakmışlar, oradan girip çanta çalmışlar. Garajın önüne atmışlar. Burada çok hırsızlık var" dedi. Ferdi Bulut ise "Burada genellikle hırsızlık oluyor. İnsanlar bıkmış artık. Son hırsızlık olayında da örümcek adam gibi tırmanarak içeri giriyorlar. Daha önce motor hırsızlığı olmuştu. Şimdi de eve girmişler" diye konuştu.