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  3. 31 Mayıs 2020 13:47

İstanbul'u bir daha böyle göremezsiniz

Koronavirüs nedeniyle bir süredir vatandaşın kullanımına kapatılan sahiller, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kaldı. Koronavirüs kısıtlamalarının birçoğu yarından itibaren kaldırılacak.

İstanbul'u bir daha böyle göremezsiniz


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İstanbul'u bir daha böyle göremezsiniz

Koronavirüs önlemleri nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sahiller boş kaldı.

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İstanbul'u bir daha böyle göremezsiniz

Önlemler kapsamında yaklaşık iki aydır vatandaşın kullanımına kapalı olan sahiller, yarından itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tekrar vatandaşların kullanımına açılacak.

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İstanbul'u bir daha böyle göremezsiniz

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