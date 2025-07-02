İstanbul'u da sallayan Bursa depreminde yaşanan panik kamerada

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12.91 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. İstanbul'da da paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.