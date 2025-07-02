İstanbul'u da sallayan Bursa depreminde yaşanan panik kamerada
Bursa'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre; Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12.91 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. İstanbul'da da paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
DEPREM ANI KAMERADA
Öte yandan, deprem sırasında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntının en fazla hissedildiği yerlerden olan Orhangazi ilçesinde bir sokaktan kameraya yansıyan görüntüde, dükkanlarının önünde oturan esnafın, sarsıntıyla birlikte yerlerinden panik içinde kalktıkları, binalardaki vatandaşların da sokağa çıktığı görüldü.
Telefon aksesuarı satılan bir dükkandan yansıyan görüntüde çalışanlar ile müşterilerin koşarak dışarı çıktığı, yine bir oto tamirciden yansıyan görüntüde ise yemek yiyen çalışanların, panikle masadan kalkıp, dışarı çıktığı görüldü. (DHA)