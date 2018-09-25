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  3. 25 Eylül 2018 09:18

İstanbul'u fırtına vurdu, ağaçlar devrildi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar gece boyu devam etti. Sabah saatlerinde İstanbul'u kara bulutlar sardı.

İstanbul'u fırtına vurdu, ağaçlar devrildi

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İstanbul'u fırtına vurdu, ağaçlar devrildi

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İstanbul'u fırtına vurdu, ağaçlar devrildi

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İstanbul'u fırtına vurdu, ağaçlar devrildi

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