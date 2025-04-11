İstanbul'u fırtına vurdu; yolcu uçakları bir türlü iniş yapamadı
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde etkisi gösteren şiddetli rüzgar, İstanbul Hava Sahası’nda trafiğinin aksamasına neden oldu.
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İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre havada tur atarak rüzgar şiddetinin azalmasını bekledi.
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Öte yandan, o anlar telsiz konuşmalarınca kayıt altına alındı.
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Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, rüzgarın hızında ani ve şiddetli olan ‘windshear’ (rüzgar kesici) ikazı aldığını söyledi.
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