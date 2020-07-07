İstanbul'u yerle bir eden felaket: Küçük Kıyamet
İstanbul'da 14 Eylül 1509'da yaşanan ve ''Küçük Kıyamet'' olarak bilinen depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, dev dalgalar şehri yerle bir etmişti.
Tsunami; okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, deniz altındaki nükleer patlamalar gibi sebeplerle bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgası anlamına geliyor.
Günümüzde tsunamilerin çoğunluğu Pasifik Okyanusu'nda meydana geliyor. Türkiye'de ise her ne kadar tsunami ihtimalinin az olduğu söylense de tarih tam aksini söylüyor. Geçimişe bakıldığında ülkemizde birçok deprem tsunami meydana geldiği görülüyor. Özellikle İstanbul coğrafi konumu itibarıyla tsunamilerden oldukça fazla etkilenmiş. İşte İstanbul'da meydana gelmiş büyük depremler ve tsunamiler.
26 Ekim 986 İstanbul-Trakya arasında bir deprem meydana geldi. O dönem Bizans İmparatoru, II. Basileios'tu. Deprem son derece şiddetliydi, pek çok bina yıkıldı. Depremde zarar gören yapılardan biri de Ayasofya'ydı. Kubbenin bir kısmı yıkıldı ve o klise bir süre ibadete kapatıldı. Depremle birlikte ise bir tsunami de gerçekleşti.
Küçük Kıyamet (Kıyamet-i Suğra) olarak adlandırılan ve son derece şiddetli olan bu depremin şehrin zemininde büyük yarıklar oluşturduğu ve insanların oradan düşerek kaybolduğu söylenir. Depremde o zamanki nüfusun yüzde 10'u olan 13 bin kişi yaşamını yitirdi. Bu kişilerin arasında Osmanlı Hanedanından olanlar da bulunuyordu.