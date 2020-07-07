İstanbul'u yerle bir eden felaket: Küçük Kıyamet

26 Ekim 986 İstanbul-Trakya arasında bir deprem meydana geldi. O dönem Bizans İmparatoru, II. Basileios'tu. Deprem son derece şiddetliydi, pek çok bina yıkıldı. Depremde zarar gören yapılardan biri de Ayasofya'ydı. Kubbenin bir kısmı yıkıldı ve o klise bir süre ibadete kapatıldı. Depremle birlikte ise bir tsunami de gerçekleşti.