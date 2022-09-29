İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat sürecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 ilçede su kesintisi yapılacağını duyurdu. Avcılar'da sabah saatlerinde başlayan su kesintisi tam 24 saat sürecek.
AVCILAR'DA 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ
Avcılar’daki 10 mahalleden 8’ine 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı. Kesintinin Haramidere’deki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında isale hatlarının deplase edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Haramidere’de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşklerve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir.”
Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 07.00'da başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Kamiloba Mahallesi, Kumburgaz Mahallesi ve Celaliye Mahallesine su verilemeyecek.
Sancaktepe'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.46'da başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Osmangazi ve Eyüp Sultan Mahallelerine su verilemeyecek.