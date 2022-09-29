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İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat sürecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 ilçede su kesintisi yapılacağını duyurdu. Avcılar'da sabah saatlerinde başlayan su kesintisi tam 24 saat sürecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat sürecek - Resim: 1

AVCILAR'DA 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ
Avcılar’daki 10 mahalleden 8’ine 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı. Kesintinin Haramidere’deki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında isale hatlarının deplase edilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

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İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat sürecek - Resim: 2

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Haramidere’de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşklerve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir.”

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İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat sürecek - Resim: 3

Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 07.00'da başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Kamiloba Mahallesi, Kumburgaz Mahallesi ve Celaliye Mahallesine su verilemeyecek.

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İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 24 saat sürecek - Resim: 4

Sancaktepe'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.46'da başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Osmangazi ve Eyüp Sultan Mahallelerine su verilemeyecek.

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