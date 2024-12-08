İstanbul'un 6 ilçesindeki işgalci karavanlar toplatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde izinsiz park edilmiş ve kamusal alanları işgal eden karavanları tahliye ediyor. Karavanlar karavan parklarına yönlendirirken, bu alanları halkın kullanımına açılıyor. İBB’den yapılan açıklamada, uygulamanın karavanların uzun süreli park halinde kalmasının asayiş yönünden olumsuz sonuçlar doğurması ve İstanbulluların karavanlar hakkındaki şikayetlerinin dikkate alınarak hayata geçirildiği belirtildi.