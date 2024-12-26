İstanbul'un aile boyu şehir eşkiyaları kamerada: Polisin burnu kırıldı!

Olay, 24 Aralık Salı günü saat 12.30 sıralarında Meclis Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri caddede denetim yaptığı sırada bir motosikletle kasksız ilerleyen Eren G.’ye 'Dur' ihtarında bulundu.