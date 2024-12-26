İstanbul'un aile boyu şehir eşkiyaları kamerada: Polisin burnu kırıldı!
İstanbul Sancaktepe'de kasksız motosiklet kullandığı için polis ekiplerinin yaptığı denetimden kaçan sürücünün, ailesiyle polise saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce 52 kez trafik cezası kesilen sürücü ve polise saldıran 3 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken. Olayda şüphelilerin polisin burnunu kırdığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Olay, 24 Aralık Salı günü saat 12.30 sıralarında Meclis Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri caddede denetim yaptığı sırada bir motosikletle kasksız ilerleyen Eren G.’ye 'Dur' ihtarında bulundu.
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Uyarıları dikkate almayan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşine düştü.
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Dakikalarca süren kovalamaca sonucunda sürücü Eren G., bir sitenin girişinde motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
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Polis ekipleri evraklarını istediği sırada sürücü Eren G.’nin olay yerine gelen babası Etem G., kardeşi Yunus Emre G. ve annesi Gülhan G. yumruklarla polise saldırdı.
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