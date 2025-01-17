İstanbul'un barajlarında doluluk oranı kritik seviyeyi aştı

İstanbul’da etkili olan yağışlardan en fazla doluluk oranına ulaşan ise Trakya bölgesindeki barajlar oldu. Daha önceden yüzde 5-6 doluluk oranına kadar gerileyen Kazandere Barajında bugün ki doluluk oranı yüzde 86.18, Papuçdere barajında ise yüzde 49.05 olarak ölçüldü. Istrancalar’da ise doluluk oranı yüzde 99.71 olarak kayıtlara geçti.