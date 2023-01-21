İstanbul'un barajlarının dibi göründü1 10 yılın en düşük seviyesi
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 30.3’e düştü. Bu oran son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl barajlardaki doluluk oranı yüzde 52.84 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından Aralık ayında da yağış miktarının az olması nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor.
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İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 30.3 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde 52.84 olarak ölçülmüştü.
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İstanbul'un en büyük barajlarından biri olan Büyükçekmece baraj gölü de yağış miktarının az olmasından etkilendi.
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İSKİ verilerine göre barajdaki doluluk oranı yüzde 33.47 olarak ölçüldü.
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