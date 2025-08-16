İstanbul'un binbir surat hırsız kadınlar çetesi suçüstü yakalandı
İstanbul'da kapı kilitlerini kırarak girdikleri 8 evden ziynet eşyası, kol saatleri ve antika eşyaları çaldıkları tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına yakalanmamak için her olayın ardından kıyafet değiştirdikleri belirlendi.
Kaynak: DHA
Ortaköy’de 14 Şubat’ta M.P.’nin evine giren hırsızlar, 50 bin lira değerinde altın ve elmas kolye, 4 adet çeyrek altın ve antika eşyaları çaldı.
Polis ekipleri, M.P.’nin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar devam ederken 21 Mayıs’ta Beyoğlu’nda Z.B.H.’ye ait eve giren hırsızlar, 80 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 53 bin lirayı çalarak kaçtı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin iki olayın ardından başlattığı çalışmalarda çok sayıda güvenlik kamerası incelendi.
