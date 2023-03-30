için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'un burnunun dibi karlar altında... Kartpostallık manzara drone ile görüntülendi

İstanbul'un burnunun dibi karlar altında... Kartpostallık manzara drone ile görüntülendi

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda başlayan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi.

İstanbul'un burnunun dibi karlar altında... Kartpostallık manzara drone ile görüntülendi - Resim: 1

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda başlayan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. 

1 / 15
İstanbul'un burnunun dibi karlar altında... Kartpostallık manzara drone ile görüntülendi - Resim: 2

Yoğun kar yağışının etkisini yitirdiği Bolu Dağı’nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi. 

2 / 15
İstanbul'un burnunun dibi karlar altında... Kartpostallık manzara drone ile görüntülendi - Resim: 3

Düzce ve Bolu’da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gece boyu etkili oldu. 

3 / 15
İstanbul'un burnunun dibi karlar altında... Kartpostallık manzara drone ile görüntülendi - Resim: 4

Kar yağışının yaşandığı Bolu Dağı geçişindeki yeşil alanlarda kar kalınlığı kısa sürede yaklaşık 30 santimetreyi buldu.

4 / 15