İstanbul'un burnunun dibindeki dev barajdan geriye bu kaldı

Edirne’de bulunan 6 baraj geçen yıl Mart ayında 280 milyon 32 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, bu sene aynı dönemde 236 milyon 30 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli’ndeki 4 barajda ise Mart ayında 269 milyon 979 bin metreküp olan su miktarı aynı dönemde 165 milyon 656 bine geriledi.