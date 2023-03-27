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İstanbul'un burnunun dibindeki dev barajdan geriye bu kaldı

Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranları geçtiğimi seneye göre göre düşüşte. Geçtiğimiz yıl Mart ayında 749 milyon 479 bin metreküp olan barajlar, son verilere göre 562 milyon 279 bin metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'un burnunun dibindeki dev barajdan geriye bu kaldı - Resim: 1

Mevsimin kurak ve yağışsız geçmesi sebebiyle Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranlarında düşüş yaşanıyor. 

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İstanbul'un burnunun dibindeki dev barajdan geriye bu kaldı - Resim: 2

1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip olan Trakya’daki 14 barajın doluluk oranları kuraklık sebebiyle geçtiğimiz seneye göre 187 milyon 200 bin metreküp düştü.

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İstanbul'un burnunun dibindeki dev barajdan geriye bu kaldı - Resim: 3

Edirne’de bulunan 6 baraj geçen yıl Mart ayında 280 milyon 32 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, bu sene aynı dönemde 236 milyon 30 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli’ndeki 4 barajda ise Mart ayında 269 milyon 979 bin metreküp olan su miktarı aynı dönemde 165 milyon 656 bine geriledi. 

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İstanbul'un burnunun dibindeki dev barajdan geriye bu kaldı - Resim: 4

Tekirdağ’da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 199 milyon 468 bin metreküp olan su miktarı, 160 milyon 593 bin metreküpe düştü. Son verilere göre Trakya’da en çok su Kırklareli’nde azaldığı gözlemlendi.

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