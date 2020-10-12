İstanbul'un ''büyülü'' otelleri

İstanbullu bir Levanten olan Alexander Vallaury tarafından tasarlanan ve Art Nouveau, Neoklasik ve Oryantalist mimari tarzları sergileyen otel, bir süre kapalı kaldı. Sonrasında lüks otel zinciri Jumeirah tarafından aslına uygun ve ruhunu tamamen koruyacak şekilde yeniden açıldı. Atatürk’ün konakladığı 101 numaralı oda bir müze oda olarak korunuyor. Agatha Christie’nin ‘Doğu Ekspresi’nde Cinayet’i yazdığı oda olduğu söylenen 411 numaralı odada ise, bu odada bulunan sır yüklü anahtarın replikası ile eski tip bir daktilo sergileniyor.



Pera Palas’ı ziyaretinizde 124 yıllık tarihi asansörü mutlaka görmeyi unutmayın. Kubbeli Salon, Agatha Restaurant, Patisserie de Pera ve Orient Bar ise sizi İstanbul’un altın yıllarına götürecek lezzet mekanları.