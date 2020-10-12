İstanbul'un ''büyülü'' otelleri
İstanbul’un tarihi dokusu ile büyüleyen otelleri sizleri geçmişe götürüyor. İşte İstanbul'un tarihi ile büyüleyen otelleri....
Pera Palas
İstanbul’un tarihi otelleri dendiğinde kuşkusuz akla ilk gelen yer Pera Palas. Beyoğlu’nun Pera diye anıldığı dönemlerde Türkiye’nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli olarak 1895’te görkemli bir baloyla açılmıştı. Otelin açılma sebebi ise dünyanın en lüks tren yolculuklarından biri olan Orient Express yani Şark Ekspresi’nin getirdiği misafirleri ağırlamaktı. Otelin Ernest Hemingway, Agatha Christie ve Atatürk gibi birbirinden ünlü konukları oldu.
İstanbullu bir Levanten olan Alexander Vallaury tarafından tasarlanan ve Art Nouveau, Neoklasik ve Oryantalist mimari tarzları sergileyen otel, bir süre kapalı kaldı. Sonrasında lüks otel zinciri Jumeirah tarafından aslına uygun ve ruhunu tamamen koruyacak şekilde yeniden açıldı. Atatürk’ün konakladığı 101 numaralı oda bir müze oda olarak korunuyor. Agatha Christie’nin ‘Doğu Ekspresi’nde Cinayet’i yazdığı oda olduğu söylenen 411 numaralı odada ise, bu odada bulunan sır yüklü anahtarın replikası ile eski tip bir daktilo sergileniyor.
Pera Palas’ı ziyaretinizde 124 yıllık tarihi asansörü mutlaka görmeyi unutmayın. Kubbeli Salon, Agatha Restaurant, Patisserie de Pera ve Orient Bar ise sizi İstanbul’un altın yıllarına götürecek lezzet mekanları.
Büyük Londra Oteli
Komşusu denilebilecek kadar yakın olan Pera Palas Oteli gibi, Büyük Londra Oteli de Şark Ekspresi’nin yolcularını ağırlamak üzere açıldı. İstanbul’un hem çalkantılı hem de görkemli dönemlerine tanıklık eden altı katlı binaya ilk girdiğinizde sizi karşılayan lobi neredeyse yapıldığı günden beri hiç değişmemiş hissi yaratıyor.
Ahşap bir bar, antika bir piyano ve çeşit çeşit ilginç objeyle dolu lobiden yukarı doğru altın varaklı ve kırmızı halı serili bir merdiven yükseliyor. Bu merdivenin sonu (tabii asansörle de çıkabilirsiniz!) ise muhteşem bir Haliç manzarasına bakan teras barına açılıyor. Amerikalı yazar Ernest Hemingway Pera Palas’ın haricinde Büyük Londra Oteli’nde de konaklamış.