İstanbul'un can damarında korkutan manzara: Koyunlar otlamaya başladı

Son yıllarda hızla artan kuraklaşma ve yağışların azlığı sebebiyle İstanbul'da barajlarda su seviyeleri hızla düşmeye devam ediyor. 22 Ekim 2025 tarihi itibariyle barajların toplam doluluk oranı yüzde 23.34 olarak ölçüldü.