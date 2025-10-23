  1. Anasayfa
  4. İstanbul'un can damarında korkutan manzara: Koyunlar otlamaya başladı

İstanbul'un su kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi ciddi oranda azaldı. Barajın kuruyan bölümlerinde koyunların otladığı görüldü.

Kaynak: İHA
İstanbul'un can damarında korkutan manzara: Koyunlar otlamaya başladı - Resim: 1

Son yıllarda hızla artan kuraklaşma ve yağışların azlığı sebebiyle İstanbul'da barajlarda su seviyeleri hızla düşmeye devam ediyor. 22 Ekim 2025 tarihi itibariyle barajların toplam doluluk oranı yüzde 23.34 olarak ölçüldü. 

İstanbul'un can damarında korkutan manzara: Koyunlar otlamaya başladı - Resim: 2

Kentin önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü'nde de sular hızla tükenmeye devam ediyor. 

İstanbul'un can damarında korkutan manzara: Koyunlar otlamaya başladı - Resim: 3

Aynı tarihli yapılan ölçümlerde barajın toplam doluluk oranı yüzde 27.86 olarak kayda geçti.

İstanbul'un can damarında korkutan manzara: Koyunlar otlamaya başladı - Resim: 4

Kuraklık gözler önüne serildi
Dron ile havadan yapılan çekimlerde, kuraklık gözler önüne serildi. Kuruyan alanlarda çobanlar tarafından koyunların otlatıldığı görüldü.

